Musica: Bocelli stasera in 'Believe in Christmas', in diretta streaming mondiale (Di sabato 12 dicembre 2020) Roma, 12 dic. (Adnkronos) - E' tutto pronto per 'Believe in Christmas' lo spettacolare concerto in streaming mondiale di Andrea Bocelli in diretta stasera alle ore 21.00 dal Teatro Regio di Parma. La serata vedrà la partecipazione straordinaria di Zucchero e Cecilia Bartoli e la direzione artistica di Franco Dragone, eccellenza assoluta degli eventi live, noto per il suo lavoro rivoluzionario con il Cirque Du Soleil. E sono già 50mila i biglietti venduti in oltre 100 paesi del mondo. Attraverso gli occhi di Virginia, figlia del tenore che ci guiderà nell'evento, Bocelli tornerà così sul palco nel periodo natalizio con un live magico e speciale senza precedenti, legato al suo ultimo album 'Believe', uscito lo scorso 13 novembre su ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Roma, 12 dic. (Adnkronos) - E' tutto pronto per 'in' lo spettacolare concerto indi Andreainalle ore 21.00 dal Teatro Regio di Parma. La serata vedrà la partecipazione straordinaria di Zucchero e Cecilia Bartoli e la direzione artistica di Franco Dragone, eccellenza assoluta degli eventi live, noto per il suo lavoro rivoluzionario con il Cirque Du Soleil. E sono già 50mila i biglietti venduti in oltre 100 paesi del mondo. Attraverso gli occhi di Virginia, figlia del tenore che ci guiderà nell'evento,tornerà così sul palco nel periodo natalizio con un live magico e speciale senza precedenti, legato al suo ultimo album '', uscito lo scorso 13 novembre su ...

TV7Benevento : Musica: Bocelli stasera in 'Believe in Christmas', in diretta streaming mondiale (2)... - TV7Benevento : Musica: Bocelli stasera in 'Believe in Christmas', in diretta streaming mondiale... - globalistIT : - Marilenapas : RT @repubblica: Andrea Bocelli invita tutti a 'Believe in Christmas' [aggiornamento delle 18:00] - BnB_Ferroviere : #12dicembre in musica: stasera Andrea Bocelli e Zucchero Sugar Fornaciari protagonisti in live streaming globale su… -