MotoGP: qualche giorno di vacanza sulle nevi per Valentino Rossi (Di sabato 12 dicembre 2020) La stagione è finita ed è tempo di vacanze per i piloti del Motomondiale. È il caso di Valentino Rossi , fotografato in alcuni scatti postati dalla compagna Francesca Sofia Novello, mentre la coppia ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 12 dicembre 2020) La stagione è finita ed è tempo di vacanze per i piloti del Motomondiale. È il caso di, fotografato in alcuni scatti postati dalla compagna Francesca Sofia Novello, mentre la coppia ...

ThomasBaujard : RT @motosprint: #MotoGP: qualche giorno di vacanza sulle nevi per Valentino #Rossi - motosprint : #MotoGP: qualche giorno di vacanza sulle nevi per Valentino #Rossi - motosprint : #Bautista: “Con Espargarò in #MotoGP? Potrei aiutarlo in qualche test” #Honda - gponedotcom : Vietti: 'Per vincere serve costanza, non cose stratosferiche. Come Mir': 'Quest'anno mi do un 7, sono stato competi… - gierrecrossteam : RT @corsedimoto: MOTOGP - Nel Motomondiale abbiamo avuto anche qualche ragazza veloce al via. Conoscete le loro storie? #Stoll, #Rinne, le… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP qualche MotoGP: qualche giorno di vacanza sulle nevi per Valentino Rossi Motosprint.it MotoGP: qualche giorno di vacanza sulle nevi per Valentino Rossi

Il nove volte campione del mondo è in vacanza con la fidanzata Francesca Sofia Novello prima di iniziare a lavorare in vista della prossima stagione ...

MotoGP, Aleix Espargarò: “Sono deluso della mia stagione”

Aleix Espargarò scontento dei risultati ottenuti nel 2020 in sella alla nuova Aprilia. Il catalano invita a prendere Suzuki come esempio.

Il nove volte campione del mondo è in vacanza con la fidanzata Francesca Sofia Novello prima di iniziare a lavorare in vista della prossima stagione ...Aleix Espargarò scontento dei risultati ottenuti nel 2020 in sella alla nuova Aprilia. Il catalano invita a prendere Suzuki come esempio.