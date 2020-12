Morto il regista Kim Ki-duk genio ribelle dei film coreani (Di sabato 12 dicembre 2020) Pedro Armocida È Morto ieri, a causa di complicazioni legate alla Covid-19, uno dei più grandi registi contemporanei, il sudcoreano Kim Ki-duk È Morto ieri, a causa di complicazioni legate alla Covid-19, uno dei più grandi registi contemporanei, il sudcoreano Kim Ki-duk che si trovava in Lettonia, forse per acquistare una casa a Jurmala, e che tra otto giorni avrebbe compiuto 60 anni. Si conclude così la parabola del regista che aveva vinto il Leone d'Oro nel 2012 con il film Pietà alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, festival dove si sentiva a casa (nel ritirare il premio aveva intonato una canzone popolare coreana davanti a uno sbigottito Michael Mann presidente di giuria) e che ha contribuito alla sua fama internazionale a partire dall'edizione del 2000, già diretta da ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 12 dicembre 2020) Pedro Armocida Èieri, a causa di complicazioni legate alla Covid-19, uno dei più grandi registi contemporanei, il sudcoreano Kim Ki-duk Èieri, a causa di complicazioni legate alla Covid-19, uno dei più grandi registi contemporanei, il sudcoreano Kim Ki-duk che si trovava in Lettonia, forse per acquistare una casa a Jurmala, e che tra otto giorni avrebbe compiuto 60 anni. Si conclude così la parabola delche aveva vinto il Leone d'Oro nel 2012 con ilPietà alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, festival dove si sentiva a casa (nel ritirare il premio aveva intonato una canzone popolare coreana davanti a uno sbigottito Michael Mann presidente di giuria) e che ha contribuito alla sua fama internazionale a partire dall'edizione del 2000, già diretta da ...

Agenzia_Ansa : E' morto di #Covid il #regista coreano #KimKi-duk Leone d'oro a #Venezia nel 2012, aveva 59 anni. #ANSA - ilpost : È morto il regista sudcoreano Kim Ki-duk, aveva 59 anni - RivistaStudio : Il regista sudcoreano è morto a 59 anni. Una raccolta di articoli dedicati alle sue opere migliori - frankietheone1 : RT @RepSpettacoli: È morto Kim Ki-duk, regista di 'L'isola' e 'Ferro 3', per complicazioni da Covid19 - Marilenapas : RT @cinematografoIT: È morto in Lettonia, a 59 anni, in seguito a complicazioni legate al covid19 il regista sudcoreano Kim Ki-duk: con Pie… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto regista Morto il regista coreano Kim Ki-duk di Covid Agenzia ANSA Il coronavirus uccide il regista sudcoreano Kim Ki-duk

Morto in Lettonia per complicazioni legate alla COVID-19, ha regalato al cinema capolavori come "La Samaritana", "Ferro 3" e "Pietà".

