Morte di Maradona: quali sono le parole che ha voluto sulla sua lapide? (Di sabato 12 dicembre 2020) Morte di Maradona: quali sono le parole che l’ex Pibe de Or ha voluto che venissero incise sulla sua lapide? Che messaggio ha lasciato? Diego Armando Maradona. Fonte: InstagramDopo la sua Morte avvenuta il 25 novembre scorso, l’ex campione del calcio Diego Armando Maradona è stato sepolto al cimitero di Jardin Bella Vista. sulla sua lapide sono state incise delle parole semplici ma allo stesso tempo cariche di significato, volute da Maradona stesso. Qual è questa dedica speciale? L’addio a Maradona L’addio all’ex Pibe de Or Diego Armando Maradona è stato senza dubbi ... Leggi su altranotizia (Di sabato 12 dicembre 2020)dileche l’ex Pibe de Or hache venissero incisesua? Che messaggio ha lasciato? Diego Armando. Fonte: InstagramDopo la suaavvenuta il 25 novembre scorso, l’ex campione del calcio Diego Armandoè stato sepolto al cimitero di Jardin Bella Vista.suastate incise dellesemplici ma allo stesso tempo cariche di significato, volute dastesso. Qual è questa dedica speciale? L’addio aL’addio all’ex Pibe de Or Diego Armandoè stato senza dubbi ...

CGuadagnin : @antoniopolito1 Il ricordo di #PaoloRossi, la compostezza della gente, il dolore dentro, le lacrime in silenzio....… - CGuadagnin : @DiMarzio Il ricordo di #PaoloRossi, la compostezza della gente, il dolore dentro, le lacrime in silenzio.... Vedet… - CGuadagnin : @SkySport Il ricordo di #PaoloRossi, la compostezza della gente, il dolore dentro, le lacrime in silenzio.... Vedet… - CalcioNapoli24 : - infoitsport : Morte Maradona, il video che cambia la storia? Alcol, sigari e pastiglie poco prima dell’operazione -