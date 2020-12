Momenti di paura a New York, auto travolge manifestanti di Black Lives Matter. Almeno 6 feriti: arrestata la donna alla guida (Di sabato 12 dicembre 2020) Momenti di paura nel pomeriggio di venerdì a New York, quando un’auto ha investito alcuni manifestanti che a Manhattan partecipavano a una protesta organizzata dal movimento Black Lives Matter. Almeno sei i feriti trasportati d’urgenza in ospedale, anche se nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. La guidatrice, una donna di 52 anni, è stata arrestata e interrogata insieme alla figlia 29enne che era con lei in auto. Il timore delle autorità è stato subito quello di un’azione premeditata a sfondo razziale. Ma gli uomini del Dipartimento di polizia di New York hanno spiegato come le indagini sono in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020)dinel pomeriggio di venerdì a New, quando un’ha investito alcuniche a Manhattan partecipavano a una protesta organizzata dal movimentosei itrasportati d’urgenza in ospedale, anche se nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Latrice, unadi 52 anni, è statae interrogata insiemefiglia 29enne che era con lei in. Il timore dellerità è stato subito quello di un’azione premeditata a sfondo razziale. Ma gli uomini del Dipartimento di polizia di Newhanno spiegato come le indagini sono in ...

GPiziarte : Momenti di paura a New York, auto travolge manifestanti di Black Lives Matter - Mondo - - serenel14278447 : Momenti di paura a New York, auto travolge manifestanti di Black Lives Matter - MatteoMarchini5 : Momenti di paura a New York, auto travolge manifestanti di Black Lives Matter. Almeno 6 feriti: arrestata la donna… - orsobianco : @DSantanche @giorgio_gori ho paura che: - i diritti delle donne vengano lesi con campagne intese a colpevolizzarle… - martina_lo_re : #Auto travolge manifestanti, momenti di paura a New York - ANSA Nuova Europa -

Ultime Notizie dalla rete : Momenti paura Auto travolge manifestanti, momenti di paura a New York ANSA Nuova Europa Calcio: Prandelli, a Bergamo non saremo vittime sacrificali

''Domani contro una delle squadre più forti del campionato dovremo avere una sana paura, ma anche la consapevolezza che ci saranno momenti in cui potremo farle male. Non dobbiamo quindi partire per Be ...

Prandelli alla vigilia dell’Atalanta: “Dobbiamo avere una sana paura, Bonaventura una risorsa”

Il tecnico della Fiorentina mette tutti sul chi vive: “L’Atalanta è forte, non sarà scalfita da una discussione tra Gasperini e Gomez. Sana paura o scendiamo in B” parole del tecnico della Fiorentina ...

''Domani contro una delle squadre più forti del campionato dovremo avere una sana paura, ma anche la consapevolezza che ci saranno momenti in cui potremo farle male. Non dobbiamo quindi partire per Be ...Il tecnico della Fiorentina mette tutti sul chi vive: “L’Atalanta è forte, non sarà scalfita da una discussione tra Gasperini e Gomez. Sana paura o scendiamo in B” parole del tecnico della Fiorentina ...