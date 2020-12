Miss Italia non trova casa in televisione: elezione avverrà online (Di sabato 12 dicembre 2020) Declino definitivo per Miss Italia. Da kermesse nazionale attesissima ad evento online. Il concorso di bellezza non andrà più in televisione. Per la prima volta dopo 80 anni il concorso andrà in onda in streaming. Il 14 dicembre sarà eletta la reginetta in un’edizione striminzita proposta come casting. Patrizia Mirigliani ha ridotto la formula. Non ci sarà la sfilata in passerella delle 23 Miss finaliste, rappresentanti di tutte le regioni. La competizione sarà presentata da Alessandro Greco e sarà trasmessa in streaming sui canali digitali del concorso: sito web, Facebook, Youtube. Il presidente di giuria sarà Paolo Conticini. I giurati saranno Roberta Bruzzone, Manila Nazzaro (Miss Italia 1999), il modello Akash Kumar, la fotografa Tiziana Luxardo, il medico ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 12 dicembre 2020) Declino definitivo per. Da kermesse nazionale attesissima ad evento. Il concorso di bellezza non andrà più in. Per la prima volta dopo 80 anni il concorso andrà in onda in streaming. Il 14 dicembre sarà eletta la reginetta in un’edizione striminzita proposta come casting. Patrizia Mirigliani ha ridotto la formula. Non ci sarà la sfilata in passerella delle 23finaliste, rappresentanti di tutte le regioni. La competizione sarà presentata da Alessandro Greco e sarà trasmessa in streaming sui canali digitali del concorso: sito web, Facebook, Youtube. Il presidente di giuria sarà Paolo Conticini. I giurati saranno Roberta Bruzzone, Manila Nazzaro (1999), il modello Akash Kumar, la fotografa Tiziana Luxardo, il medico ...

