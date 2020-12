Miozzo | “Attenzione al Natale Il virus non dà passaporto immunità ai familiari”

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 12 dicembre 2020) Il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico Agostinoè stato chiaro: “Mi rendo conto del messaggio terribile che mandiamo alle famiglie, ma sono proprio gli incontri tra non conviventi a essere potenziali occasioni di contagio. Essere familiari non è undi”. Del rientro a scuola dice: “In moltissime realtà locali ci sono le condizioni per garantire la didattica in presenza. Se non riusciamo a riportare tutti gli studenti in classe nemmeno a gennaio, vorrà dire che avremo fallito come Paese”. “Gli spostamenti durante il periodo natalizio andrebbero ridotti, non aumentati.” Così avvisa Agostino, il quale in un’intervista a La Stampa commenta l’ipotesi di porre eventuali deroghe all’ultimo Dpcm, consentendo agli italiani di muoversi tra Comuni anche a ...