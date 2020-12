Ministero | “Digitalizziamo fascicoli ‘anni di piombo’ | Gelli | Ambrosiano | Georgofili e strage Ustica”

Leggi su ladenuncia

(Di sabato 12 dicembre 2020) Anni di piombo,, P2, mafia. Al via la digitalizzazione di alcuni nuclei documentali di notevole rilevanza per la storia d’Italia. Si tratta deicustoditi nell’archivio della Corte d’Assise di Roma. Ne dà così notizia ildella Giustizia. “I progetti approvati – fa sapere il– riguardano i procedimenti a Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale e Nar. Poi il procedimento a Licio, il fascicolo delle indagini e del dibattimento per ladi. “Il via libera – si legge nella nota – è stato dato nell’ultima riunione del Comitato tecnico istituito dal Protocollo d’intesa per l’individuazione di progetti di digitalizzazione dei processi di valore storico. Al Comitato partecipano MIBACT,della ...