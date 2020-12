Milano, migliaia di persone in coda per un pacco alimentare – Il video (Di sabato 12 dicembre 2020) Le immagini delle migliaia di persone in fila per un pasto davanti alla sede dell’associazione Pane Quotidiano Onlus descrivono la drammatica condizione di povertà in cui parte della popolazione si trova anche a causa del Coronavirus. La macchina del video percorre Viale Tibaldi all’altezza della sede milanese della Onlus Pane Quotidiano, realtà che da più di un secolo si impegna a fornire ogni giorno e a titolo gratuito prodotti alimentari a chiunque si rechi presso le due sedi della città. Il filmato della coda interminabile sta facendo il giro del web con commenti di vicinanza e rammarico: «Le file che non si possono vietare». December 12, 2020 Leggi anche: La foto impietosa dell’ultimo rapporto Caritas: boom di nuovi poveri. La pandemia ha travolto di più donne con figli e under 35 Censis, con la ... Leggi su open.online (Di sabato 12 dicembre 2020) Le immagini dellediin fila per un pasto davanti alla sede dell’associazione Pane Quotidiano Onlus descrivono la drammatica condizione di povertà in cui parte della popolazione si trova anche a causa del Coronavirus. La macchina delpercorre Viale Tibaldi all’altezza della sede milanese della Onlus Pane Quotidiano, realtà che da più di un secolo si impegna a fornire ogni giorno e a titolo gratuito prodotti alimentari a chiunque si rechi presso le due sedi della città. Il filmato dellainterminabile sta facendo il giro del web con commenti di vicinanza e rammarico: «Le file che non si possono vietare». December 12, 2020 Leggi anche: La foto impietosa dell’ultimo rapporto Caritas: boom di nuovi poveri. La pandemia ha travolto di più donne con figli e under 35 Censis, con la ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano migliaia Milano, migliaia di persone in coda per un pacco alimentare – Il video Open Gazzetta dello Sport: "Striscioni e fiaccole, migliaia di tifosi salutano Paolo Rossi"

La città è piena di striscioni "Rossi gol". Gazzetta dello Sport: 'Striscioni e fiaccole, migliaia di tifosi salutano Paolo Rossi'.

Martinsicuro: al “collega” de “IlMartino”, Gino Bucci, il premio ‘L’Abbruzzes sott’ la Madunina’ di Milano

E’ l’ideatore de ‘L’abbruzzese fuori sede’ su Facebook Un’immensa gioia anche per tutti noi de “Il Martino” in cui il nostro concittadino ha scritto oltre cinquecento articoli in poco più di tre anni, ...

