Milan-Parma, i convocati di Liverani: out Kucka (Di sabato 12 dicembre 2020) Fabio Liverani ha diramato la lista dei convocati per Milan-Parma, posticipo dell'undicesima giornata della Serie A 2020/2021 in programma domani sera alle 20:45 a San Siro. Assente l'ex Kucka, così come Grassi e Laurini, di seguito l'elenco completo dei 24 giocatori a disposizione del tecnico degli emiliani per la difficile trasferta in casa della capolista. La lista completa dei convocati Colombi, Rinaldi, Sepe; B. Alves, Balogh, Busi, Gagliolo, Iacoponi, Osorio, Pezzella, Valenti; Brugman, Camara, Cyprien, Hernani Jr, Kurtic, Nicolussi Caviglia, Scozzarella, Sohm; Brunetta, Cornelius, Inglese, Gervinho, Karamoh. SportFace.

AntoVitiello : Ancora allenamento personalizzato per #Ibrahimovic, difficile il recupero per il #Parma. Allenamento in gruppo invece per #Bennacer #Milan - AntoVitiello : #Leao oggi allenamento personalizzato e ultima parte in gruppo con la squadra. #Bennacer e #Ibrahimovic ancora indi… - pronosti_calcio : Pronostico Milan-Parma 13 Dicembre: 11ª Giornata di Serie A - AntoBorsellino : Dalle 20.30 in collegamento ?? a @Novastadio ! Mala tempora currunt per noi ???? ma ci rialzeremo! ???? (14 dt Lombardi… - gb46290720 : RT @SkySport: Milan, prima del Parma cena al sacco per chi non resta in ritiro a Milanello. Il video -