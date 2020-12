Milan Parma, i convocati di Liverani: ancora out Kucka (Di sabato 12 dicembre 2020) Fabio Liverani ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro il Milan Fabio Liverani, allenatore del Parma, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita contro il Milan. ancora assente Juraj Kucka. Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe. Difensori: B. Alves, Balogh, Busi, Gagliolo, Iacoponi, Osorio, Pezzella, Valenti. Centrocampisti: Brugman, Camara, Cyprien, Hernani Jr, Kurtic, Nicolussi Caviglia, Scozzarella, Sohm. Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Inglese, Gervinho, Karamoh. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Fabioha diramato la lista deiin vista della partita contro ilFabio, allenatore del, ha reso nota la lista deiin vista della partita contro ilassente Juraj. Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe. Difensori: B. Alves, Balogh, Busi, Gagliolo, Iacoponi, Osorio, Pezzella, Valenti. Centrocampisti: Brugman, Camara, Cyprien, Hernani Jr, Kurtic, Nicolussi Caviglia, Scozzarella, Sohm. Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Inglese, Gervinho, Karamoh. Leggi su Calcionews24.com

