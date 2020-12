Milan, Ibrahimovic assente contro il Parma: scelto il sostituto (Di sabato 12 dicembre 2020) Ibrahimovic salterà la sfida di domenica tra Milan e Parma, al suo posto giocherà Rebic nel ruolo di prima punta Peppe Di Stefano di Sky Sport ha così parlato dell’allenamento appena concluso questa mattina dal Milan. Ibrahimovic indisponibile per domani. Ecco il punto dell’inviato: «Allenamento di rifinitura concluso, confermo l’indisponibilità di Zlatan Ibrahimovic che si è allenato a parte. Si spera di recuperarlo per la sfida di mercoledì contro il Genoa al Marassi. Confermato Rebic in avanti dunque domani, ballottaggio a sinistra con Rafael Leao e Brahim Diaz». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020)salterà la sfida di domenica tra, al suo posto giocherà Rebic nel ruolo di prima punta Peppe Di Stefano di Sky Sport ha così parlato dell’allenamento appena concluso questa mattina dalindisponibile per domani. Ecco il punto dell’inviato: «Allenamento di rifinitura concluso, confermo l’indisponibilità di Zlatanche si è allenato a parte. Si spera di recuperarlo per la sfida di mercoledìil Genoa al Marassi. Confermato Rebic in avanti dunque domani, ballottaggio a sinistra con Rafael Leao e Brahim Diaz». Leggi su Calcionews24.com

AntoVitiello : #Ibrahimovic alla BBC: 'Siamo in una forma incredibile. Ma non abbiamo ancora vinto nulla, questo dobbiamo tenerlo… - AntoVitiello : Ancora allenamento personalizzato per #Ibrahimovic, difficile il recupero per il #Parma. Allenamento in gruppo invece per #Bennacer #Milan - DiMarzio : #Ibrahimovic si racconta tra motivazioni e prospettive future - sportli26181512 : Milan, niente Parma per Ibrahimovic: le probabili scelte di Pioli per l'attacco: Niente Milan-Parma per Zlatan Ibra… - MilanLiveIT : #Ibrahimovic ? Le ultime sulla formazione di #MilanParma -