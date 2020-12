Milan, finale Intercontinentale amara col San Paolo – 12 dicembre 1993 – VIDEO (Di sabato 12 dicembre 2020) Il 12 dicembre 1993 il San Paolo batte il Milan di Fabio Capello nella finale di Coppa Intercontinentale all’Olimpico di Tokyo Dopo la crisi di inizio Anni ’80, il 20 febbraio 1986 Silvio Berlusconi rileva la società Milan e avvia un progetto di ricostruzione della rosa a partire dalle sue fondamenta. Dopo una stagione di assestamento, i rossoneri scelgono di affidarsi ad Arrigo Sacchi per la guida tecnica. Il Profeta di Fusignano, grazie anche e soprattutto al contributo dei fuoriclasse olandesi Gullit e Van Basten, riesce a riportare il Diavolo sul tetto d’Europa e del Mondo. La finale di Champions 1993 e l’Affaire VA-OM Nel 1991, a seguito della Notte di Marsiglia – 20 marzo 1991 – che costò la squalifica per un anno ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Il 12il Sanbatte ildi Fabio Capello nelladi Coppaall’Olimpico di Tokyo Dopo la crisi di inizio Anni ’80, il 20 febbraio 1986 Silvio Berlusconi rileva la societàe avvia un progetto di ricostruzione della rosa a partire dalle sue fondamenta. Dopo una stagione di assestamento, i rossoneri scelgono di affidarsi ad Arrigo Sacchi per la guida tecnica. Il Profeta di Fusignano, grazie anche e soprattutto al contributo dei fuoriclasse olandesi Gullit e Van Basten, riesce a riportare il Diavolo sul tetto d’Europa e del Mondo. Ladi Championse l’Affaire VA-OM Nel 1991, a seguito della Notte di Marsiglia – 20 marzo 1991 – che costò la squalifica per un anno ...

