Milan, contro il Parma con qualche defezione e il ritorno di una "certezza"

Il Milan contro il Parma dovrà ancora fare a meno di Ibra e Kjaer ma riavrà in campo Ismael Bennacer Giorno di vigilia per il Milan che, archiviata la pratica girone di Europa League, si appresta a tornare con mente e corpo al campionato per sfidare il Parma domani a San Siro. Non ci saranno Ibrahimovic e Kjaer, ancora a parte e che puntano la sfida col Genoa, mentre nella formazione titolare dovrebbe rientrare dal primo minuto Ismael Bennacer. «Ibra e Kjaer stanno procedendo bene anche se il loro infortunio muscolare è sempre delicato. Entrambi stanno puntando la gara di mercoledì ma io e lo staff non possiamo forzare. Isma sta bene, ha approfittato di questa settimana per lavorare bene e giocare bene e domani sarà convocabile» ha detto Pioli in conferenza stampa.

Ultime Notizie dalla rete : Milan contro Milan, nuova chance per Rebic contro il Parma La Gazzetta dello Sport Riflessioni sul centrocampista: addio possibile

Il Milan riflette su Rade Krunic ... L’ex Empoli è stato impiegato da Stefano Pioli nei match di Europa League contro Celtic e Sparta Praga nella posizione di mediano. Il bosniaco non ha per nulla ...

Milan, contro il Parma con qualche defezione e il ritorno di una “certezza”

Il Milan contro il Parma dovrà ancora fare a meno di Ibra e Kjaer ma riavrà in campo Ismael Bennacer dal primo minuto al posto di Tonali ...

