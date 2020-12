Migliaia di manifestanti pro-Trump nelle strade di Washington Chiedono ancora «Four More Years»

Leggi su open.online

(Di domenica 13 dicembre 2020) Non è bastato l’esito delle elezioni. E non è bastata nemmeno la decisione della Corte Suprema di non sostenere l’azione legale promossa dla Texas per ribaltare l’esito del voto.di sostenitori di Donaldsi sono radunati aper chiedere «», altri quattro anni alla Casa Bianca per il Presidente che hanno eletto nel 2016. Una manifestazione per cui la polizia si è organizzata anche per evitare gli scontri, visto che proprio davanti alla Casa Bianca era stato organizzato anche un presidio con alcunidi Black Lives Matter. La tensione fra i sostenitori di, armati di bandiere degli Stati Uniti e cappellini rosso-repubblicano, è alta in queste ore proprio perchè la decisione della Corte Suprema ...