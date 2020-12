“Mi hanno depistato”. Cannoletta sconvolge Insinna: il super campione finisce “ghigliottinato” così (Di sabato 12 dicembre 2020) Massimo Cannoletta è diventato famoso per essere il super campione de L'Eredità, lo storico gioco di Rai1 attualmente condotto in maniera magistrale da Flavio Insinna. Nell'ultimo mese e mezzo Cannoletta ha praticamente macinato record grazie alle sue vittorie alla ghigliottina, che l'atto conclusivo de L'Eredità: non solo, Massimo si è portato a casa oltre 250mila euro in gettoni d'oro. Ma nell'ultima puntata non è riuscito a incrementare ulteriormente il bottino. “Credo che uno degli indizi mi abbia depistato”, ha ironizzato dopo l'errore che ha mandato in fumo altri possibili 40mila euro di vincita. Era infatti “folla” la parola scelta da Cannoletta alla ghigliottina dopo essere venuto a conoscenza dei cinque indizi: peccato che stavolta era sbagliata, quella ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Massimoè diventato famoso per essere ilde L'Eredità, lo storico gioco di Rai1 attualmente condotto in maniera magistrale da Flavio. Nell'ultimo mese e mezzoha praticamente macinato record grazie alle sue vittorie alla ghigliottina, che l'atto conclusivo de L'Eredità: non solo, Massimo si è portato a casa oltre 250mila euro in gettoni d'oro. Ma nell'ultima puntata non è riuscito a incrementare ulteriormente il bottino. “Credo che uno degli indizi mi abbia, ha ironizzato dopo l'errore che ha mandato in fumo altri possibili 40mila euro di vincita. Era infatti “folla” la parola scelta daalla ghigliottina dopo essere venuto a conoscenza dei cinque indizi: peccato che stavolta era sbagliata, quella ...

