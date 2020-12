“Mi hai fatto male”. GF Vip, fuori dalla Casa l’affondo a Adua Del Vesco. Un attacco durissimo (Di sabato 12 dicembre 2020) Dopo un inizio di percorso molto difficile, Adua Del Vesco è riuscita a conquistare il pubblico del ‘Grande Fratello Vip’. Non a caso è attualmente non solo all’interno della Casa, ma è considerata una delle più amate. E chissà che a sorpresa non potrà anche stupire ancora e vincere l’edizione del programma. Vi ricorderete che inizialmente, soprattutto nei primi giorni del reality show, erano uscite fuori news molto negative sul suo passato condiviso con Massimiliano Morra. Poi era avvenuto anche l’atteso incontro con Gabriel Garko, il quale aveva deciso di fare coming out davanti alle telecamere del ‘GF Vip’. Le vicende legate al cosiddetto ‘AresGate’ e ad una presunta setta nel mondo dello spettacolo sono state grandi protagoniste per lungo tempo. E adesso la giovane Rosalinda è finita nuovamente nel mirino. Un ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 12 dicembre 2020) Dopo un inizio di percorso molto difficile,Delè riuscita a conquistare il pubblico del ‘Grande Fratello Vip’. Non a caso è attualmente non solo all’interno della, ma è considerata una delle più amate. E chissà che a sorpresa non potrà anche stupire ancora e vincere l’edizione del programma. Vi ricorderete che inizialmente, soprattutto nei primi giorni del reality show, erano uscitenews molto negative sul suo passato condiviso con Massimiliano Morra. Poi era avvenuto anche l’atteso incontro con Gabriel Garko, il quale aveva deciso di fare coming out davanti alle telecamere del ‘GF Vip’. Le vicende legate al cosiddetto ‘AresGate’ e ad una presunta setta nel mondo dello spettacolo sono state grandi protagoniste per lungo tempo. E adesso la giovane Rosalinda è finita nuovamente nel mirino. Un ...

