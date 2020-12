Mezzogiorno | Provenzano | Fondi Ue per l’innovazione agricola

(Di sabato 12 dicembre 2020) “Viviamo un passaggio storico in cui dobbiamo interrogarci molto non solo sullo sviluppo ma sull’integrazione sociale. Martina con l’esperienza di anni nel settore dell’agricoltura ci invita a tenere insieme geopolitica, innovazione e tutela sociale e il tema tecnologia innovazione e produttiva deve sempre essere legato alle tutele sociali”. Lo ha detto il ministro dele della Coesione Territoriale Giuseppenel corso del convegno “Tecnologie 4.0 Agricoltura e Territori”, organizzato da ‘Rural Hack’ e partita dal volume dell’ex ministro Maurizio Martina “Cibo Sovrano. Le guerre alimentari globali al tempo del virus”, con la partecipazione tra gli altri anche di Matteo Lorito, rettore dell’Universita’ degli Studi di Napoli Federico II, Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania, e dello stesso Martina. ...

Oggi dalle 16 alle 17.30 in diretta streaming per immaginare in che modo le tecnologie possano trasformare le aree rurali del Mezzogiorno ...