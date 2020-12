Meteo Italia direzione festività natalizie: tutto è possibile (Di sabato 12 dicembre 2020) Ipotesi previsionale Meteo lungo termine.possibile EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Fino ad oggi, benché il Vortice Polare mostrasse un’eccellente forma, siamo stati in grado di attutire gli effetti di un condizionamento che non s’è visto. Merito della troposfera, ovvero di quello strato atmosferico prossimo alla superficie. La sua reattività ha tenuto a bada il forte raffreddamento stratosferico, consentendoci di apprezzare una dinamicità Meteo climatica per certi versi sorprendente. Dinamicità che, guardando i modelli matematici di previsione, sembra perdere un po’ di mordente o meglio, a seguito di una ridistribuzione barica imminente vi sarà spazio per una temporanea rimonta anticiclonica. Dopodiché potrebbe riaffacciarsi l’Atlantico, con nuove perturbazioni e nuovi affondi depressionari. Forse meno incisivi rispetto ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 12 dicembre 2020) Ipotesi previsionalelungo termine.EVOLUZIONEA 15 GIORNI Fino ad oggi, benché il Vortice Polare mostrasse un’eccellente forma, siamo stati in grado di attutire gli effetti di un condizionamento che non s’è visto. Merito della troposfera, ovvero di quello strato atmosferico prossimo alla superficie. La sua reattività ha tenuto a bada il forte raffreddamento stratosferico, consentendoci di apprezzare una dinamicitàclimatica per certi versi sorprendente. Dinamicità che, guardando i modelli matematici di previsione, sembra perdere un po’ di mordente o meglio, a seguito di una ridistribuzione barica imminente vi sarà spazio per una temporanea rimonta anticiclonica. Dopodiché potrebbe riaffacciarsi l’Atlantico, con nuove perturbazioni e nuovi affondi depressionari. Forse meno incisivi rispetto ...

