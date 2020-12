“Messi-Napoli, non lo ammetto”: la rivelazione di Maradona prima della morte (Di sabato 12 dicembre 2020) Diego Armando Maradona, prima di morire, rivelò a tutti cosa ne pensasse di un passaggio di Messi, da tutti etichettato come suo edere, al Napoli “Vorrei vedere Leo Messi al Napoli”, Maradona, prima di morire, si era detto curioso e favorevole ad un passaggio storico del suo erede al Napoli. Poi aveva chiarito: “Potrebbe far L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Diego Armandodi morire, rivelò a tutti cosa ne pensasse di un passaggio di Messi, da tutti etichettato come suo edere, al“Vorrei vedere Leo Messi al”,di morire, si era detto curioso e favorevole ad un passaggio storico del suo erede al. Poi aveva chiarito: “Potrebbe far L'articolo proviene da Inews.it.

DiMarzio : '#Messi dovrebbe andare al #Napoli come #Maradona'. Il consiglio di #Boateng al 10 del Barça - Gazzetta_it : #Boateng: 'Se fossi #Messi andrei al Napoli di corsa, sai che storia da film...' - PalloneBucato : @Lorenzo61309275 @1926_cri Infatti ho parlato di carattere...che non ha. Tutto sommato, e pur sapendo chi è Messi..… - MilanLiveIT : Quale futuro per Messi? Boateng gli consiglia il Napoli - SilvioSalimbene : Boateng: “Messi dovrebbe andare al Napoli per onorare Maradona” -

