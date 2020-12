Messa del giorno | 12 Dicembre | Letture | Salmo e Vangelo

Leggi su giornal

(Di sabato 12 dicembre 2020) Inizio– Prima Lettura Sir 48, 1-4. 9-11Dal libro di Siracide. In quei giorni, sorse Elìa profeta, come un fuoco; la sua parola bruciava come fiaccola. Egli fece venire su di loro la carestia e con zelo li ridusse a pochi. Per la parola del Signore chiuse il cielo e così fece scendere per tre volte il fuoco. Come ti rendesti glorioso, Elìa, con i tuoi prodigi! E chi può vantarsi di esserti uguale? Tu sei stato assunto in un turbine di fuoco, su un carro di cavalli di fuoco; tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri, per placare l’ira prima che divampi, per ricondurre il cuore del padre verso il figlio e ristabilire le tribù di Giacobbe. Beati coloro che ti hanno visto e si sono addormentati nell’amore. C: Parola di Dio. A: Rendiamo grazie a Dio.Responsoriale Sal.79 RIT: Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo ...