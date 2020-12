Mentre la moglie di Paolo Rossi era al funerale, a casa accadeva un gesto ignobile (Di domenica 13 dicembre 2020) Ignoti si sono introdotti nella casa del defunto campione del mondo nel giorno del suo funerale Nel giorno del funerale del campione del mondo Paolo Rossi, morto all’età di 64 anni a seguito di un male incurabile, Mentre la moglie, la famiglia e la nazione intera lo piangeva e lo salutava per l’ultima volta, nella sua casa si consumava un gesto ignobile. Paolo Rossi, svaligiano la casa nel giorno del suo funerale RossiMentre la moglie era in Chiesa per dare l’estremo saluto al suo amato, ignoti, come riporta il sito dell’Ansa, entravano dentro la sua abitazione a Bucine, in provincia di Arezzo, rubando ... Leggi su instanews (Di domenica 13 dicembre 2020) Ignoti si sono introdotti nelladel defunto campione del mondo nel giorno del suoNel giorno deldel campione del mondo, morto all’età di 64 anni a seguito di un male incurabile,la, la famiglia e la nazione intera lo piangeva e lo salutava per l’ultima volta, nella suasi consumava un, svaligiano lanel giorno del suolaera in Chiesa per dare l’estremo saluto al suo amato, ignoti, come riporta il sito dell’Ansa, entravano dentro la sua abitazione a Bucine, in provincia di Arezzo, rubando ...

Nel giorno dei funerali, mentre tutta l’Italia piangeva per l’addio a Paolo Rossi, la casa di ‘Pablito’, a Bucine, nella campagna toscana, è stata svaligiata. Tra gli oggetti mancanti l’orologio di Pa ...

Il feretro di Pablito trasportato dai Campioni del Mondo ’82. “Hai portato armonia nelle vite di molti”

Mentre tanti cittadini e tifosi vicentini ... Da Roberto Baggio, accompagnato dalla moglie Andreina, a Paolo Maldini in rappresentanza del Milan, dall’amico di sempre Marco Tardelli anche lui tra gli ...

Mentre tanti cittadini e tifosi vicentini ... Da Roberto Baggio, accompagnato dalla moglie Andreina, a Paolo Maldini in rappresentanza del Milan, dall'amico di sempre Marco Tardelli anche lui tra gli ...