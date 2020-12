Medicina in Basilicata, la sfida del nuovo Rettore (Di sabato 12 dicembre 2020) 'Dobbiamo farla per i lucani. È una sfida importante per la nostra Università, sfida che vogliamo cogliere, che coinvolge noi e l'ente regione. Abbiamo un impegno morale e dobbiamo mettercela tutta ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 12 dicembre 2020) 'Dobbiamo farla per i lucani. È unaimportante per la nostra Università,che vogliamo cogliere, che coinvolge noi e l'ente regione. Abbiamo un impegno morale e dobbiamo mettercela tutta ...

LaGazzettaWeb : Medicina in Basilicata, la sfida del nuovo Rettore - internazlucana : RT @cronachelucane: COVID: TEST SIEROLOGICO ANCHE PER I DONATORI DI SANGUE - 'La notizia è stata annunciata all’Avis di Basilicata dalla di… - internazlucana : RT @cronachelucane: COVID: TEST SIEROLOGICO ANCHE PER I DONATORI DI SANGUE - 'La notizia è stata annunciata all’Avis di Basilicata dalla di… - cronachelucane : COVID: TEST SIEROLOGICO ANCHE PER I DONATORI DI SANGUE - 'La notizia è stata annunciata all’Avis di Basilicata dall… - cronachelucane : COVID: TEST SIEROLOGICO ANCHE PER I DONATORI DI SANGUE - 'La notizia è stata annunciata all’Avis di Basilicata dall… -

Ultime Notizie dalla rete : Medicina Basilicata Medicina in Basilicata, la sfida del nuovo Rettore La Gazzetta del Mezzogiorno Medicina in Basilicata, la sfida del nuovo Rettore

Si punta alla creazione della Facoltà e all'avvio del corso di studi per 60 matricole nel prossimo anno accademico ...

Potenza, il neo dg Spera: «Siamo in piena tempesta, ma il San Carlo reagisce»

Da commissario a direttore generale ma il nome resta lo stesso, quello di Giuseppe Spera. Per il San Carlo, però, è tutt’altro che un caso di cambiare tutto perché nulla cambi, alla Tomasi di Lampedus ...

Si punta alla creazione della Facoltà e all'avvio del corso di studi per 60 matricole nel prossimo anno accademico ...Da commissario a direttore generale ma il nome resta lo stesso, quello di Giuseppe Spera. Per il San Carlo, però, è tutt’altro che un caso di cambiare tutto perché nulla cambi, alla Tomasi di Lampedus ...