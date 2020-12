Maxi risse, a Venezia coinvolti una quarantina di adolescenti. A Roma di nuovo scontri tra ragazzi: fermati in 10, tutti minorenni (Di sabato 12 dicembre 2020) Maxi risse nel pomeriggio di sabato 12 dicembre in centro a Venezia e a Roma. In entrambi i casi i protagonisti sono ragazzini adolescenti. A Roma il più grande dei 10 minorenni identificati ha 14 anni. La polizia sta indagando per capire se è collegata agli scontri avvenuti sabato scorso al Pincio. A Venezia sono stati coinvolti circa 40 adolescenti: la rissa è scoppiata dopo un diverbio tra ubriachi. I ragazzi si erano dati appuntamento in campo Bella Vienna, alle spalle di Rialto. Gli adolescenti erano nella zona della vecchia sede del Tribunale, ormai diventata uno dei luoghi cult per consumare lo spritz durante l’aperitivo. Dopo i primi spintoni, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020)nel pomeriggio di sabato 12 dicembre in centro ae a. In entrambi i casi i protagonisti sononi. Ail più grande dei 10identificati ha 14 anni. La polizia sta indagando per capire se è collegata agliavvenuti sabato scorso al Pincio. Asono staticirca 40: la rissa è scoppiata dopo un diverbio tra ubriachi. Isi erano dati appuntamento in campo Bella Vienna, alle spalle di Rialto. Glierano nella zona della vecchia sede del Tribunale, ormai diventata uno dei luoghi cult per consumare lo spritz durante l’aperitivo. Dopo i primi spintoni, ...

clikservernet : Maxi risse, a Venezia coinvolti una quarantina di adolescenti. A Roma di nuovo scontri tra ragazzi: fermati in 10,… - Noovyis : (Maxi risse, a Venezia coinvolti una quarantina di adolescenti. A Roma di nuovo scontri tra ragazzi: fermati in 10,… - fattoquotidiano : Maxi risse, a Venezia coinvolti una quarantina di adolescenti. A Roma di nuovo scontri tra ragazzi: fermati in 10,… - CorriereCitta : Roma, continuano le maxi-risse: fermati minorenni - ChooseLight : Le maxi risse di giovani sono la nuova tendenza? #Roma #Venezia #rissa -