Mattino | Osimhen non tornerà in campo prima di gennaio

Victor Osimhen non tornerà in campo prima del 2021. Lo scrive Il Mattino. "Probabilmente (molto probabilmente) non rivedremo più in campo nel 2020 Victor Osimhen. Un mix di prudenza ma anche un recupero che va avanti a rilento spinge lo staff medico e Gattuso a non mettere fretta al nigeriano: salta il rientro anche la prossima settimana, ma le speranze di rivederlo magari con il Torino, il 23 dicembre, sono davvero vicinissime allo zero". L'attaccante nigeriano dovrà lavorare ancora individualmente per risolvere l'infortunio alla spalla. "Ieri mattina la conferma che non riuscirà a recuperare per quest'anno". Victor migliora di giorno in giorno, scrive il quotidiano, ma ancora avverte il dolore e mandarlo in campo adesso sarebbe un rischio troppo ...

Napoli-Real Sociedad, restano fuori Osimhen e Hysaj e Rrahmani

La brutta notizia delle ultime ore ha complicato le cose in casa Napoli: Elseid Hysaj e Amir Rrahmani - già positivi al covid e poi tornati negativi ad allenarsi una settimana fa - si ...

