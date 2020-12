Marta Bassino | impresa azzurra | vince lo slalom gigante di Courchevel

Leggi su ck12

(Di sabato 12 dicembre 2020) Straordinaria , Shiffrin quarta al rientro dopo 11 mesi. (THOMAS COEX/AFP via Getty Images)La sciatriceha vinto il suo secondodella stagione di Coppa del Mondo nella giornata di oggi. Mikaela Shiffrin si è piazzata quarta al suo ritorno sugli sci in gara dopo 11 mesi di pausa. Laha ottenuto il secondo tempo più veloce dopo essere stata sconfitta dalla campionessa del mondo Petra Vlhova nella manche del mattino. Ti potrebbe interessare anche –> Barcellona-Messi, Boateng: “Fossi in lui andrei al Napoli” L’disugli sci La sciatriceha chiuso con 0,46 di vantaggio su Sara Hector e 0,59 di vantaggio su Vlhova, la cui serie di ...