Maria Elena Boschi-Lilli Gruber | interviene Giulio Berruti | la replica al vetriolo dell’attore alla giornalista

Leggi su newscronaca.myblog

(Di sabato 12 dicembre 2020) «Cara, il DPCM dice altro. La prossima volta mi aspetto di vederti con la mascherina indossata, specie se la convivente in studio, é la mia.» Così l’attorecontraccambia l’attacco di, difendendo la sua compagna, a seguito delle polemiche degli ultimi giorni che hanno interessato la coppia. La questione era nata a seguito dell’acceso scontro verbale dello scorso 8 Dicembre traa «Otto e mezzo» su La7, dopo la richiesta di spiegazioni della presentatice, per delle foto pubblicate sul settimanale Chi in cui la capogruppoCamera di Italia Viva, era stata ...