Marco Guerzoni: dal Festival di Sanremo a The Voice Senior

L'incredibile storia del cantante, passando per Notre-Dame de Paris.

Ha compiuto 60 anni lo scorso agosto ed è uno degli artisti che con The Voice Senior tenta di rilanciare la sua importante carriera discografica. Stiamo parlando di Marco Guerzoni, nato a Luino, nel varesotto, da padre italiano e madre americana.

Studia tromba da bambino, quindi danza e frequenta diversi stage. Poi a metà anni Ottanta, sembra aver trovato la propria dimensione con due band, una che suona il rhythm & blues, l'altra di ispirazione afro-latin. Con il nome d'arte Tim Mayo incide il brano dance In Mexico, composto e prodotto da Pino Presti.

Ultime Notizie dalla rete : Marco Guerzoni Il luinese Marco Guerzoni a “The Voice Senior” Luino Notizie The Voice Senior, Jasmine si commuove e Clementino conquista: i momenti cult della 3° puntata

A “The Voice Senior”, Jasmine Carrisi si commuove e Clementino conquista tutti: i momenti cult della 3° puntata.

