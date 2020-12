Manuel Agnelli, spunta foto da giovanissimo: il giudice di X-Factor irriconoscibile (Di sabato 12 dicembre 2020) Oggi è uno dei musicisti più amati dal grande pubblico italiano, ma riconoscete Manuel Agnelli in questa foto da giovanissimo? Ecco il giudice di X-Factor Italia 2020 a 25 anni. Un giovanissimo Manuel Agnelli giovanissimo, capelli corti, e ancora non esploso come voce e chitarra del gruppo Afterhours. Quello nella foto, e si fa fatica L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 12 dicembre 2020) Oggi è uno dei musicisti più amati dal grande pubblico italiano, ma riconoscetein questada? Ecco ildi X-Italia 2020 a 25 anni. Un, capelli corti, e ancora non esploso come voce e chitarra del gruppo Afterhours. Quello nella, e si fa fatica L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

VanityFairIt : Un'istantanea di Manuel Agnelli che bacchetta i giudici che hanno criticato i Little Pieces of Marmelade. #XF2020 - MikaFanClub : #XF2020 Manuel Agnelli e @mikasounds i giudici della 'vecchia guardia' - silvanomazzucco : @marcopipitone ho letto il tuo 'verdetto' sulla performance di Manuel Agnelli a XF. Troppe parole per giustificare… - ilcibicida : Non si parla che di quel fisicato di #ManuelAgnelli, nudo in prima serata a @XFactor_Italia, mentre rifà 'Veleno' d… - giorgeliot : Mi spiegate gentilmente the fuss about Manuel Agnelli a torso gnudo? -