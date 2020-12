Manchester United-Manchester City 0-0: Torres ignora l’aiuto di Guardiola (VIDEO) (Di sabato 12 dicembre 2020) Il derby tra Manchester United e Manchester City non ha regalato emozioni forti, come da previsioni della vigilia, terminando con un grigio 0-0. Un episodio bizzarro ha però catturato l’attenzione degli appassionati, con protagonisti Ferran Torres e Pep Guardiola. Il centrocampista dei Citizens ha involontariamente ignorato il sostegno del proprio allenatore, il quale aveva tentato di aiutarlo dopo una caduta, scaturendo l’ilarità generale. Di seguito la trasposizione VIDEO di quanto raccontato. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) Il derby tranon ha regalato emozioni forti, come da previsioni della vigilia, terminando con un grigio 0-0. Un episodio bizzarro ha però catturato l’attenzione degli appassionati, con protagonisti Ferrane Pep. Il centrocampista dei Citizens ha involontariamenteto il sostegno del proprio allenatore, il quale aveva tentato di aiutarlo dopo una caduta, scaturendo l’ilarità generale. Di seguito la trasposizionedi quanto raccontato. SportFace.

