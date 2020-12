Maicon torna in Italia: accordo trovato col Sona in Serie D – VIDEO (Di sabato 12 dicembre 2020) Il Sona, club di Serie D, mette a segno un colpo davvero strepitoso: è in arrivo l’ex terzino di Inter e Roma Maicon. Ecco il comunicato – VIDEO Maicon torna in Italia: il terzino brasiliano giocherà nel Sona, in Serie D. Ecco la nota del club. «ASD Sona calcio è enormemente felice di comunicare di aver raggiunto un accordo con il giocatore Maicon, che sicuramente non ha bisogno di altre presentazioni. Sarà in arrivo la prima settimana di gennaio, presto altre novità e notizie». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ASD Sona CALCIO 1972 (@Sonacalcio) Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Il, club diD, mette a segno un colpo davvero strepitoso: è in arrivo l’ex terzino di Inter e Roma. Ecco il comunicato –in: il terzino brasiliano giocherà nel, inD. Ecco la nota del club. «ASDcalcio è enormemente felice di comunicare di aver raggiunto uncon il giocatore, che sicuramente non ha bisogno di altre presentazioni. Sarà in arrivo la prima settimana di gennaio, presto altre novità e notizie». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ASDCALCIO 1972 (@calcio) Leggi su Calcionews24.com

