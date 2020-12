Maicon | c’è l’ufficialità del Sona | l’ex terzino di Inter e Roma riparte dalla Serie D Il comunicato del club

Leggi su mediagol

(Di sabato 12 dicembre 2020) E' sempre calciomercato, anche per le squadre delleinferiori.Il colpo questa volta è stato messo a segno dal, la formazione veneta che milita nel girone B del campionato diD, che ha tesseratoDouglas Sisenando.VIDEO Paolo Rossi, l’addio a Pablito: Gentile non riesce a parlare,Juventus non trattiene le lacrime erompe l’vistaIldestro protagonista dell'del Triplete e in nerazzurro dal 2006 al 2012, prima dell'esperienza con la maglia dellatra il 2013 e il 2016. Ilbrasiliano, che compirà 40 anni il prossimo 26 luglio, dà dunque il via a una nuova avventura italiana. A comunicarlo è stato lo stesso, tramite i ...