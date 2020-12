Ma Salvini vuole che la Pubblica Amministrazione compri solo Ferrari e Maserati? (Di sabato 12 dicembre 2020) Il limite di caratteri imposto da Twitter comporta alcuni difetti di comunicazione e, a volte, capita di non esser abbastanza chiari quando si affronta un tema. Ed è così che un tweet di Matteo Salvini sta provocando molta ironia e ampie discussioni. Il leader della Lega, sciorinando una serie di proposte del suo partito, ha parlato anche del sostegno al settore automotive italiano. Secondo il segretario del Carroccio, la Pubblica Amministrazione deve essere obbligata ad acquistare solamente veicoli prodotti nel nostro Paese. Ma nel tweet Salvini auto italiane vengono omesse alcune informazioni fondamentali per la comprensione del testo. LEGGI ANCHE > La capriola di Salvini sul vaccino anti-Covid Questo è quanto compare, dal pomeriggio di venerdì 11 dicembre, sul profilo Twitter del leader della ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 12 dicembre 2020) Il limite di caratteri imposto da Twitter comporta alcuni difetti di comunicazione e, a volte, capita di non esser abbastanza chiari quando si affronta un tema. Ed è così che un tweet di Matteosta provocando molta ironia e ampie discussioni. Il leader della Lega, sciorinando una serie di proposte del suo partito, ha parlato anche del sostegno al settore automotive italiano. Secondo il segretario del Carroccio, ladeve essere obbligata ad acquistare solamente veicoli prodotti nel nostro Paese. Ma nel tweetauto italiane vengono omesse alcune informazioni fondamentali per la comprensione del testo. LEGGI ANCHE > La capriola disul vaccino anti-Covid Questo è quanto compare, dal pomeriggio di venerdì 11 dicembre, sul profilo Twitter del leader della ...

FMCastaldo : #Salvini vuole un dialogo costruttivo? Ben venga. L'importante è che non sia l'ennesimo tentativo di portare avanti… - LegaSalvini : *SALVINI A CATANIA PER L’UDIENZA DEL CASO GREGORETTI* Fonti Lega Domani a Catania è in programma l’udienza prelim… - ItaliaViva : Abbiamo impedito i pieni poteri a Salvini, non per consegnarli nelle mani di Conte. Fin qui si è governato con i Dp… - GianniFava : RT @bravimabasta: Salvini vuole che le Pubbliche amministrazioni comprino solo automobili prodotte in Italia. Al momento l'unica azienda to… - Marghe0855 : RT @paolocristallo: #Renzi minaccia di far cadere #Conte ma non vuole il voto anticipato, cioè fa l'occhiolino a #Salvini, #Meloni e #Berlu… -