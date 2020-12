"Ma quale amica? Ho pianto tanto: chi mi ha tradito". La rabbia di Elisabetta Gregoraci: ecco chi fa a pezzi (Di sabato 12 dicembre 2020) A tutto campo, Elisabetta Gregoraci. Un'intervista a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin su Canale 5, in cui ha parlato di tutto. Nella puntata di sabato 12 dicembre, ovviamente, si è partiti dal Grande Fratello Vip che ha da poco lasciato, si è passati per il rapporto con Flavio Briatore e dunque al figlio, Nathan Falco. E ancora, Pierpaolo Pretelli, l'amico speciale nella casa di Cinecittà. Ma la Gregoraci, a tu per tu con la Toffanin, si è tolta anche un (grosso) sassolino dalla scarpa, rivelando di aver sofferto nell'aver scoperto che, mentre era all'interno della casa del GfVip, alcune amiche la hanno tradita. Lo dice chiaro e tondo, con voce ferma: "Ho scoperto che alcune delle mie amiche, che pensavo tali, in realtà non lo sono mai state - ha premesso -. Mentre ero fuori hanno parlato contro di me e hanno detto cose non ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) A tutto campo,. Un'intervista a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin su Canale 5, in cui ha parlato di tutto. Nella puntata di sabato 12 dicembre, ovviamente, si è partiti dal Grande Fratello Vip che ha da poco lasciato, si è passati per il rapporto con Flavio Briatore e dunque al figlio, Nathan Falco. E ancora, Pierpaolo Pretelli, l'amico speciale nella casa di Cinecittà. Ma la, a tu per tu con la Toffanin, si è tolta anche un (grosso) sassolino dalla scarpa, rivelando di aver sofferto nell'aver scoperto che, mentre era all'interno della casa del GfVip, alcune amiche la hanno tradita. Lo dice chiaro e tondo, con voce ferma: "Ho scoperto che alcune delle mie amiche, che pensavo tali, in realtà non lo sono mai state - ha premesso -. Mentre ero fuori hanno parlato contro di me e hanno detto cose non ...

maybe_elisa : 'Ma si sa, Tommaso fa delle stories provocatorie ma divertenti, non te la puoi prendere' Verissimo, è il suo person… - ParliamoneNo : @AgataCastaldo @Loretta20069462 dimenticano che lui ha un figlio fuori e si fa forza e non si abbatte e si doveva a… - antipaticq : @unaperson4acaso - con una sua amica con la quale diceva che io non dovevo manco nascere, che non mi voleva, che so… - ernluccar : RT @Gavrilina_Ritz: Se una amica con la quale vi vedete tutti i giorni scrive al vostro ex e non ve lo dice? - grazia_palamini : RT @Gavrilina_Ritz: Se una amica con la quale vi vedete tutti i giorni scrive al vostro ex e non ve lo dice? -

Ultime Notizie dalla rete : quale amica Roma, difende un amica e viene preso a bottigliate nella gay street: denunciata una ragazza Il Messaggero Roma, difende un’amica e viene preso a bottigliate nella gay street: denunciata una ragazza

Ha riportato delle lesioni sulla testa per difendere una sua amica. È successo due giorni fa in via San Giovanni in Laterano. Un ragazzo, intervenuto in aiuto di una sua amica, è ...

Abbraccia un’anziana e le sfila la collana. Giovane finisce nei guai

Una ragazza di 26 anni è stata denunciata dai carabinieri: si era finta un’amica di famiglia per portarle via l’oro ...

Ha riportato delle lesioni sulla testa per difendere una sua amica. È successo due giorni fa in via San Giovanni in Laterano. Un ragazzo, intervenuto in aiuto di una sua amica, è ...Una ragazza di 26 anni è stata denunciata dai carabinieri: si era finta un’amica di famiglia per portarle via l’oro ...