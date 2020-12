Lutto nello sport italiano: il campione è stato trovato morto nella sua abitazione (Di sabato 12 dicembre 2020) Il campione di body building Alberto Clementi è stato trovato morto nella sua abitazione di Càorle, in Veneto: è mistero fitto sulle cause del decesso. La prima ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella di un arresto cardiocircolatorio L’uomo viveva con l’attuale compagna che ha dato l’allarme. Non c’è stato nulla da fare. #FOTO A FINE ARTICOLO Sul posto i carabinieri del comune vento e il magistrato di turno. Sono stati prelevati numerosi integratori e farmaci. Antonello Cirnelli eseguirà l’autopsia la prossima settimana. La casa, che si trova in via del Quadrante, nel rione di Santa Margherita, non risulta sottoposta a sequestro. Stando a quanto riporta la Nuova Venezia, Clementi aveva in ... Leggi su howtodofor (Di sabato 12 dicembre 2020) Ildi body building Alberto Clementi èsuadi Càorle, in Veneto: è mistero fitto sulle cause del decesso. La prima ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella di un arresto cardiocircolatorio L’uomo viveva con l’attuale compagna che ha dato l’allarme. Non c’ènulla da fare. #FOTO A FINE ARTICOLO Sul posto i carabinieri del comune vento e il magistrato di turno. Sono stati prelevati numerosi integratori e farmaci. AntoCirnelli eseguirà l’autopsia la prossima settimana. La casa, che si trova in via del Quadrante, nel rione di Santa Margherita, non risulta sottoposta a sequestro. Stando a quanto riporta la Nuova Venezia, Clementi aveva in ...

maurocarafa31 : RT @TgrMolise: Lutto nello #sport Il cordoglio del #Molise per la scomparsa di #PaoloRossi che giocò contro il Campobasso nel 1986 #IoSegu… - Rolfi39 : RT @TgrMolise: Lutto nello #sport Il cordoglio del #Molise per la scomparsa di #PaoloRossi che giocò contro il Campobasso nel 1986 #IoSegu… - TgrRai : RT @TgrMolise: Lutto nello #sport Il cordoglio del #Molise per la scomparsa di #PaoloRossi che giocò contro il Campobasso nel 1986 #IoSegu… - GioRomanoRai : RT @TgrMolise: Lutto nello #sport Il cordoglio del #Molise per la scomparsa di #PaoloRossi che giocò contro il Campobasso nel 1986 #IoSegu… - TgrMolise : Lutto nello #sport Il cordoglio del #Molise per la scomparsa di #PaoloRossi che giocò contro il Campobasso nel 1986… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nello Lutto nello sport: è morto Lele Pinto, un grande dei rally Corriere di Como Calcio in lutto, è morto Angelillo: ‘l’angelo dalla faccia sporca’

Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...

La testimonianza di Paolo, tra i primi italiani a vaccinarsi contro il Covid a Londra

Paolo Ciardelli, 28enne e fisioterapista di Piacenza, è tra i primi italiani a essere stato vaccinato. Paolo ha ricevuto la prima somministrazione del vaccino Pfizer contro il Co ...

Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...Paolo Ciardelli, 28enne e fisioterapista di Piacenza, è tra i primi italiani a essere stato vaccinato. Paolo ha ricevuto la prima somministrazione del vaccino Pfizer contro il Co ...