Luminarie e clima natalizio: il corso Garibaldi torna a popolarsi (FOTO) (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il ritorno della Campania in zona gialla e l’installazione delle Luminarie natalizie hanno ridato vitalità al corso Garibaldi di Benevento che è tornato ad affollarsi. L’allestimento del tradizionale albero natalizio a piazza IV Novembre dovrebbe essere completata entro stasera. Tanti i curiosi che hanno deciso di percorrere le vie del centro storico per svago o alla ricerca del regalo perfetto per Natale. A piazza Duomo, invece, allestita la scena della Natività. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il ritorno della Campania in zona gialla e l’installazione dellenatalizie hanno ridato vitalità aldi Benevento che èto ad affollarsi. L’allestimento del tradizionale alberoa piazza IV Novembre dovrebbe essere completata entro stasera. Tanti i curiosi che hanno deciso di percorrere le vie del centro storico per svago o alla ricerca del regalo perfetto per Natale. A piazza Duomo, invece, allestita la scena della Natività. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

FabioGentile7 : luminarie 'natalizie' apparse a Nuova #Gorizia...bel clima politico anche lì vero @BizjakSelma ? - gustora79 : RT @GruppoMollo: Le piattaforme aeree #MolloNoleggio sono la soluzione ideale per decorare grandi alberi di Natale, installare le luminarie… - GruppoMollo : Le piattaforme aeree #MolloNoleggio sono la soluzione ideale per decorare grandi alberi di Natale, installare le lu… - infoitinterno : Natale di Reggio, la Giunta lavora per creare il clima natalizio: si a luminarie e mercatini - citynowit : Natale di Reggio, la Giunta lavora per creare il clima natalizio: si a luminarie e mercatini -

Ultime Notizie dalla rete : Luminarie clima Luminarie e clima natalizio: il corso Garibaldi torna a popolarsi (FOTO) anteprima24.it Foligno, in centro storico: «Tappeti rossi, illuminazione diversa e candele per essere più accoglienti per Natale»

FOLIGNO - Parte da una idea semplice ma efficace: contribuire al miglioramento dell’aspetto della città. Così mentre Comune e Confcommercio hanno messo in opera luminarie ...

A Cantagallo 3500 buoni motivi, le luci sono quelle della solidarietà

Sindaco e giunta: “Scelta alternativa al consumismo, c’è bisogno di speranza”. Buoni anche per il dentista, il parrucchiere, il cartolaio o un pranzo da asporto ...

FOLIGNO - Parte da una idea semplice ma efficace: contribuire al miglioramento dell’aspetto della città. Così mentre Comune e Confcommercio hanno messo in opera luminarie ...Sindaco e giunta: “Scelta alternativa al consumismo, c’è bisogno di speranza”. Buoni anche per il dentista, il parrucchiere, il cartolaio o un pranzo da asporto ...