L’ultimo saluto a Paolo Rossi Ai funerali i compagni del Mondiale portano il feretro

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 12 dicembre 2020) Vicenza, 12 dic –oggi a Vicenza con idel campione del Mundial del 1982, morto dopo una malattia incurabile il 10 dicembre. Già da ieri a migliaia i fan e i cittadini si sono messi in cosa per rendere omaggio a Pablito allo stadio Menti di Vicenza. E oggi, con ila città veneta e l’Italia tutta si stringono attorno aldel campione che ci ha fatto sognare portando la Nazionale alla vittoria nel Campionato del mondo dell’82. Il mondo del calcio si è raccolto per dirgli addio. Tutta la Serie A gli dedicherà un minuto di silenzio. Aidigli exdella Nazionalea spalla il ...