Luca Zaia fiducioso: il 6 gennaio parte il piano nazionale vaccinazioni

Sabato 12 dicembre 2020: il Veneto registra precisamente, nelle ultime 24 ore, un numero di positivi pari a 5.098 e i deceduti sono 110. Dall'inizio della pandemia, i numeri non sono stati promettenti in quanto le persone contagiate sono state 186.549 e il totale di coloro i quali non sono riusciti a combattere la malattia sono stati 4.769 unità. Ma il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, si mostra abbastanza fiducioso per la situazione Veneta: infatti, è lungimirante circa il piano nazionale di vaccinazione. Questi spiega, innanzitutto, che tale campagna prevede tre lotti differenziati l'uno dall'altro dalle date di somministrazione ai cittadini. Nel dettaglio, il primo lotto verrà distribuito nell'arco di tempo gennaio-marzo e i primi ad averne diritto saranno, come era ...

