Loujain al-Hathloul | storia di una donna “brave”

(Di sabato 12 dicembre 2020)al-si trova in carcere da 900 giorni. La sua colpa? Aver guidato un’auto. È ciò che è successo a una giovane attivista per essersi ribellata alle regole saudite ed aver cercato di sostenere il cambiamento. È il caso di una vera e propriaal--Photo credits: Daily MuslimL’Arabia Saudita ha trasferito il processo contro l’attivista per i diritti delle donneal-in un tribunale per crimini legati al terrorismo, secondo la sua famiglia. Il 25 novembre, un giudice di un tribunale ordinario ha deciso di trasmettere gli atti processuali al Tribunale penale speciale. La giovane attivista è entrata in tribunale limitandosi a leggere la propria auto-difesa, con un filo di voce e il corpo ...

L'attivista saudita per i diritti umani Loujain al-Hathloul, in carcere dal 2018, è accusata di essere stata in contatto con Stati "ostili" e di aver trasmesso informazioni riservate. Lo ha detto il m ...