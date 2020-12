Lotta, Coppa del Mondo: Ruben Marvice e Fabio Parisi ai ripescaggi a Belgrado (Di sabato 12 dicembre 2020) La Coppa del Mondo Individuale 2020 di Lotta ha preso il via oggi, sabato 12 dicembre, a Belgrado, in Serbia: nella giornata odierna si sono disputate qualificazioni e semifinali delle prime cinque categorie di peso della greco-romana, che domani vedranno andare in scena ripescaggi e finali, mentre vi saranno qualificazioni e semifinali delle altre cinque categorie. Oggi erano impegnati tre azzurri, tutti in categorie olimpiche, ovvero Ruben Marvice (-67 kg), Fabio Parisi (-87 kg) e Matteo Maffezzoli (-77 kg): i primi due hanno ottenuto accesso ai ripescaggi, mentre l’ultimo è stato definitivamente eliminato. Domani saranno in gara anche Jacopo Sandron (-60 kg) e Nikoloz Kakhelashvili (-97 kg). Ruben ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) LadelIndividuale 2020 diha preso il via oggi, sabato 12 dicembre, a, in Serbia: nella giornata odierna si sono disputate qualificazioni e semifinali delle prime cinque categorie di peso della greco-romana, che domani vedranno andare in scenae finali, mentre vi saranno qualificazioni e semifinali delle altre cinque categorie. Oggi erano impegnati tre azzurri, tutti in categorie olimpiche, ovvero(-67 kg),(-87 kg) e Matteo Maffezzoli (-77 kg): i primi due hanno ottenuto accesso ai, mentre l’ultimo è stato definitivamente eliminato. Domani saranno in gara anche Jacopo Sandron (-60 kg) e Nikoloz Kakhelashvili (-97 kg)....

