L’organizzatore di una manifestazione negazionista del Covid è intubato in terapia intensiva: aveva radunato 20mila persone (Di sabato 12 dicembre 2020) Lo scorso 7 novembre aveva radunato oltre 20mila persone in pizza a Lipsia, in Germania, per una manifestazione negazionista dell’epidemia di Covid e ora è ricoverato in terapia intensiva, dove lotta tra la vita e la morte dopo essere risultato positivo proprio al coronavirus. A dare la notizia – riportata dai giornali tedeschi – è su Twitter è la giornalista, Jeanne Perego Schimpke, che cita il direttore dell’ospedale universitario di Lipsia. “Uno degli organizzatori della manifestazione di negazionisti della pandemia che il 7 nov. ha radunato a Lipsia 20.000 persone, per lo più senza mascherine e senza rispetto delle distanze, è finito intubato nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Lo scorso 7 novembreoltrein pizza a Lipsia, in Germania, per unadell’epidemia die ora è ricoverato in, dove lotta tra la vita e la morte dopo essere risultato positivo proprio al coronavirus. A dare la notizia – riportata dai giornali tedeschi – è su Twitter è la giornalista, Jeanne Perego Schimpke, che cita il direttore dell’ospedale universitario di Lipsia. “Uno degli organizzatori delladi negazionisti della pandemia che il 7 nov. haa Lipsia 20.000, per lo più senza mascherine e senza rispetto delle distanze, è finitonella ...

