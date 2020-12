Londra | l’infermiera italiana tra i primi vaccinati | «È davvero un’opportunità»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 12 dicembre 2020) LEGGI ANCHE Vaccino Covid si parte: in Gran Bretagna prima dose a una donna 90enne «Siamo reduci da mesi difficili con turni massacranti sia fisicamente che emotivamente, la paura del contagio non ci ha mai abbandonati e il mio pensiero è sempre rivolto alla mia piccola di tre anni che ho cercato di proteggere a casa e solo da poco è tornata all’asilo» aggiunge Roberta che, dopo la laurea in Scienze infermieristiche a Palermo e una breve esperienza a Cambridge, ha tentato di trovare lavoro in Sicilia ma, due anni fa, a seguito della nascita di sua figlia, ha deciso di trasferirsi definitivamente con il marito ghanese a Londra. Qui ha iniziato subito a lavorare al Croydon University Hospital, dove ben presto ha fatto carriera diventando strumentista di sala operatoria di ostetricia. Mai, però, avrebbe immaginato di trovarsi in prima linea a fronteggiare una pandemia.