Lolita Lobosco sfida il Commissario Montalbano

(Di sabato 12 dicembre 2020) Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, il 2021 per la ; fiction Rai sarà un anno straordinario. La prima serie che vedremo in onda, a gennaio, sarà infatti Lolita Lobosco, attesissimo poliziesco che vanta una protagonista che già da sola è garanzia di successo: Luisa Ranieri. Come annunciato dalla stessa attrice, le riprese della serie (cominciate a luglio) si sono concluse proprio in questi giorni a Monopoli. E ora manca quindi davvero poco al momento in cui la vedremo vestire i panni del vicequestore nato dalla penna di Gabriella Genisi. «Lolita è una donna moderna, una donna di oggi.. Ha qualche difficoltà a rapportarsi con gli uomini, ma è anche una donna sexy, che vuole piacere», ha detto la Ranieri parlando del suo nuovo personaggio. In ognuna delle quattro puntate la Lobosco si ritroverà a indagare su un caso diverso e a farsi strada nel mondo della polizia, fatto ...