LIVE Torino Udinese Formazioni ufficiali e Risultato LIVE

(Di sabato 12 dicembre 2020) Dopo la recente sconfitta subita nel derby, ilproverà a ritrovare se stesso nella partita di oggi, in programma alle ore 18.00, contro l’, allo stadio Grande. Le scelte degli allenatori Difesa a 4 con Bremer e Lyanco centrali, Singo e Rodriguez rispettivamente a destra e sinistra, Meité, Rincon e Linetty a centrocampo. A supportare la coppia Zaza-Belotti sarà Lukic. Attacco leggero per Gotti, che mette Nestorovski e Lasagna in panchina (Okaka neanche convocato) e sceglie Pussetto insieme a Deulofeu, mentre a centrocampo agiranno De Paul e Pereyra ai lati di Walace. Stryger Larsen e Zeegelaar esterni a tutta fascia e difesa a 3 oramai classica formata da Becao, Nuytinck e Samir.(4-3-1-2): Sirigu; Singo, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, ...