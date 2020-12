LIVE Sport Invernali, DIRETTA: Italia protagonista! Marta Bassino vince in gigante, attesa per Pellegrino! (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma e orari Sport Invernali oggi (12 dicembre) La DIRETTA LIVE del Super-G maschile di sci alpino La DIRETTA LIVE del gigante femminile di sci alpino La DIRETTA LIVE della 4×6 km femminile di biathlon La DIRETTA LIVE della 12.5 km maschile di biathlon La DIRETTA LIVE della sprint tl di sci di fondo La DIRETTA LIVE del PGS di snowboard 14.33 SLITTINO – Felix Loch implacabile anche a Oberhof. Il tedesco vince con 96 millesimi di vantaggio sul connazionale Ludwig ed ipoteca la Coppa del Mondo. Terzo l’austriaco Mueller a 0.245, mentre ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma e orarioggi (12 dicembre) Ladel Super-G maschile di sci alpino Ladelfemminile di sci alpino Ladella 4×6 km femminile di biathlon Ladella 12.5 km maschile di biathlon Ladella sprint tl di sci di fondo Ladel PGS di snowboard 14.33 SLITTINO – Felix Loch implacabile anche a Oberhof. Il tedescocon 96 millesimi di vantaggio sul connazionale Ludwig ed ipoteca la Coppa del Mondo. Terzo l’austriaco Mueller a 0.245, mentre ...

Eleven Sports raddoppia la propria offerta tv in chiave “Serie C“. Dopo essere tornata a trasmettere a pagamento da qualche giorno, in tutta sicurezza dagli attacchi hacker sulla propria piattaforma, ...

LIVE da Hochfilzen per l’Inseguimento maschile: apre Johannes Dale, gli azzurri partono da lontano

Appuntamento alle 14:45 per il secondo Inseguimento maschile della stagione. Quattro gli italiani in gara che dovranno tentare la rimonta da lontano dopo una Sprint deludente.

