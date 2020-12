LIVE Sci alpino, SuperG d’Isere in DIRETTA: vince Caviezel, 8° Innerhofer, buone sensazioni per Paris (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 13.30 LA STARTLIST E I PETTORALI DEL SuperG 11.35 Purtroppo Prast non conclude la gara, ma il distacco era salito a 1?61. 11.35 Prast fa sognare al primo intermedio con 0.16 di vantaggio su Caviezel! 11.33 In chiave classifica generale Pinturault porta a casa 36 punti pesantissimi con il settimo posto. Ora è al comando con 276, seguito da Odermatt a 260: oggi lo svizzero è 13°. 11.31 Domani Paris potrebbe fare capolino nella top10 in discesa. Non ci stupiremmo poi di ritrovarlo sul podio a fine dicembre sull’amata Stelvio di Bormio. Ripetiamo: oggi abbiamo visto uno sciatore completamente recuperato dal punto di vista mentale e della convinzione. La tecnica e l’abitudine alla ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 13.30 LA STARTLIST E I PETTORALI DEL11.35 Purtroppo Prast non conclude la gara, ma il distacco era salito a 1?61. 11.35 Prast fa sognare al primo intermedio con 0.16 di vantaggio su! 11.33 In chiave classifica generale Pinturault porta a casa 36 punti pesantissimi con il settimo posto. Ora è al comando con 276, seguito da Odermatt a 260: oggi lo svizzero è 13°. 11.31 Domanipotrebbe fare capolino nella top10 in discesa. Non ci stupiremmo poi di ritrovarlo sul podio a fine dicembre sull’amata Stelvio di Bormio. Ripetiamo: oggi abbiamo visto uno sciatore completamente recuperato dal punto di vista mentale e della convinzione. La tecnica e l’abitudine alla ...

