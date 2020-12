LIVE Sci alpino, SuperG d’Isere in DIRETTA: tutto pronto sulla Oreiller-Killy, Dominik Paris torna in azione! (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.57 Il programma del fine settimana è stato cambiato per colpa del meteo. Oggi tocca al SuperG, domani alla discesa sulla Oreiller-Killy e non viceversa. L’orario è il medesimo: 10.30 9.55 Buongiorno e benvenuti in Val d’Isere, tra poco più di 30 minuti scatterà il SuperG che aprirà il weekend francese per il Circo Bianco al maschile LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 13.30 LA STARTLIST E I PETTORALI DEL SuperG La classifica della Coppa del Mondo – La presentazione della gara – La cronaca della prova di discesa di ieri – Programma e tv del fine settimana della Val d’Isere Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.57 Il programma del fine settimana è stato cambiato per colpa del meteo. Oggi tocca al, domani alla discesae non viceversa. L’orario è il medesimo: 10.30 9.55 Buongiorno e benvenuti in Val, tra poco più di 30 minuti scatterà ilche aprirà il weekend francese per il Circo Bianco al maschile LADEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 13.30 LA STARTLIST E I PETTORALI DELLa classifica della Coppa del Mondo – La presentazione della gara – La cronaca della prova di discesa di ieri – Programma e tv del fine settimana della ValBuongiorno e benvenuti alla...

