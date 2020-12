LIVE Sci alpino, SuperG d’Isere in DIRETTA: si comincia, pettorale n.11 per Dominik Paris (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 13.30 LA STARTLIST E I PETTORALI DEL SuperG 10.21 Dominik Paris torna in gara dopo quasi un anno. Non aspettiamoci miracoli: dopo un infortunio così grave, serve tempo per ritrovare le sensazioni di un tempo. L’obiettivo sono i Mondiali di Cortina a febbraio. 10.18 Emanuele Buzzi ormai ha 26 anni. E’ arrivato il momento di compiere il salto di qualità: l’Italia ha disperatamente bisogno di nuove alternative a Dominik Paris. 10.15 Il SuperG è stato tracciato dal norvegese Peter Anderson, vedremo se avrà favorito, o meno, i suoi connazionali 10.13 Quali saranno i favoriti, dunque? Dopo una sosta cosi lunga tutti partiranno davvero ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 13.30 LA STARTLIST E I PETTORALI DEL10.21torna in gara dopo quasi un anno. Non aspettiamoci miracoli: dopo un infortunio così grave, serve tempo per ritrovare le sensazioni di un tempo. L’obiettivo sono i Mondiali di Cortina a febbraio. 10.18 Emanuele Buzzi ormai ha 26 anni. E’ arrivato il momento di compiere il salto di qualità: l’Italia ha disperatamente bisogno di nuove alternative a. 10.15 Ilè stato tracciato dal norvegese Peter Anderson, vedremo se avrà favorito, o meno, i suoi connazionali 10.13 Quali saranno i favoriti, dunque? Dopo una sosta cosi lunga tutti partiranno davvero ...

10.14 La slovena Ana Bucik è 15ma a 2?68, dunque alle spalle di Sofia Goggia. 10.13 L’austriaca Haaser si difende bene ed è 12ma a 2?08. Scivola in 14ma piazza Goggia. 10.12 Marta Bassino è in lotta p ...

