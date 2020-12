LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: Marta Bassino seconda a 0.49 da Vlhova (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE ALLE 10.30 LA STARTLIST ED I PETTORALI DI PARTENZA DEL Gigante 9.42 Non bene Federica Brignone. Quinta a ben 1?64 da Vlhova. Al di là di un paio di sbavature, l’azzurra a occhio ha percorso molta strada in più rispetto alla slovacca, che invece si è letteralmente sbranata le porte. 9.40 Holdener è la peggiore sinora, quinta a 1?83. E’ il turno di Federica Brignone. 9.39 Già 24 centesimi di ritardo per Holdener al primo rilevamento, ben 82 al secondo! 9.37 Fuori Holtmann, la norvegese è finita lunga di linea ed è scivolata in una curva verso sinistra. Tocca alla svizzera Holdener. 9.37 0.23 il gap di Holtmann al primo rilevamento. 9.36 Una buona Marta Bassino è ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG MASCHILE ALLE 10.30 LA STARTLIST ED I PETTORALI DI PARTENZA DEL9.42 Non bene Federica Brignone. Quinta a ben 1?64 da. Al di là di un paio di sbavature, l’azzurra a occhio ha percorso molta strada in più rispetto alla slovacca, che invece si è letteralmente sbranata le porte. 9.40 Holdener è la peggiore sinora, quinta a 1?83. E’ il turno di Federica Brignone. 9.39 Già 24 centesimi di ritardo per Holdener al primo rilevamento, ben 82 al secondo! 9.37 Fuori Holtmann, la norvegese è finita lunga di linea ed è scivolata in una curva verso sinistra. Tocca alla svizzera Holdener. 9.37 0.23 il gap di Holtmann al primo rilevamento. 9.36 Una buonaè ...

