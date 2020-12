LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: Marta Bassino in lotta per la vittoria. Seconda manche alle 12.30 (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE alle 10.30 LA STARTLIST ED I PETTORALI DI PARTENZA DEL Gigante 10.13 L’austriaca Haaser si difende bene ed è 12ma a 2?08. Scivola in 14ma piazza Goggia. 10.12 Marta Bassino è in lotta per la vittoria. Non sarà facile recuperare 0.49 ad una scatenata Vlhova, ma non è impossibile. 10.11 Non cambia la classifica con Vlhova in testa davanti a Bassino, Shiffrin, Hector, Brunner, Robinson e Liensberger. Ottava a 1?64 Federica Brignone, che dovrà cambiare approccio nella Seconda frazione. 13ma Sofia Goggia a 2?43. 10.10 La francese Alphand, che gareggia per la Svezia, chiude a ben 4?20 dalla vetta. 10.09 La prossima ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG MASCHILE10.30 LA STARTLIST ED I PETTORALI DI PARTENZA DEL10.13 L’austriaca Haaser si difende bene ed è 12ma a 2?08. Scivola in 14ma piazza Goggia. 10.12è inper la. Non sarà facile recuperare 0.49 ad una scatenata Vlhova, ma non è impossibile. 10.11 Non cambia la classifica con Vlhova in testa davanti a, Shiffrin, Hector, Brunner, Robinson e Liensberger. Ottava a 1?64 Federica Brignone, che dovrà cambiare approccio nellafrazione. 13ma Sofia Goggia a 2?43. 10.10 La francese Alphand, che gareggia per la Svezia, chiude a ben 4?20 dalla vetta. 10.09 La prossima ...

